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Çorlu’da silahlı saldırı: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yolda yürüyen 2 kişi, aralarında husumet olan bir kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 18.07.2024 23:00
  • Giriş: 18.07.2024 23:00
  • Güncelleme: 18.07.2024 23:00
Kaynak: İHA
Çorlu’da silahlı saldırı: 2 yaralı


Olay, Hıdırağa Mahallesi Çiçek Caddesi üzeri borsa kavşağı yakınlarında meydana geldi. Yolda yürüyen E.E. (15) ve E.A. (16) aralarında husumet bulunan S.B. (22) ile karşılaştı. Üzerindeki silahı çıkaran S.B. art arda tetiğe basarak kurşun yağdırdı. Bacaklarına mermi isabet eden E.E. ve E.A. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaçan saldırganın yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.

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