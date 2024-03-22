Çorlu’da trafik kazası: 1 yaralı

Tekirdağ Çorlu’da servis minibüsüyle çarpışan motokurye yaralandı.

Kaza, Nusratiye Mahallesi Mavili Bahçe 1. Sokak ile Çiğdem Sokak yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, Çiğdem Sokak’ta seyreden plakası alınamayan servis minibüsü ile sipariş dağıtımına çıkan Aytaç N.’nin kullandığı 59 AEP 351 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü Aytaç N., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.