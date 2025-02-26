Çorlu’da trafik kazası: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Şeyhsinan Mahallesi Şehit Nedret Çalışkan Sokak üzerinde meydana gelen kazada, Araplık 1. Sokak’ta seyreden F.V. idaresindeki otomobil ile E.Ç.’nin kullandığı motosiklet çarpıştı. Kaza sonrası devrilen motosikletin sürücüsü E.Ç. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.