Çorluspor 1947 – Küçükçekmece Sinop Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

TFF 3. Lig Play-Off 2. Tur heyecanı tüm hızıyla devam ederken, futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalardan biri de Çorluspor 1947 ile Küçükçekmece Sinopspor arasında oynanacak rövanş mücadelesi oldu. İlk maçta İstanbul’da oynanan karşılaşmanın 1-1 eşitlikle sona ermesi, ikinci maçı adeta final havasına çevirdi. 2. Lig hedefiyle sahaya çıkacak iki takım da kritik mücadelede hata yapmak istemiyor. Futbolseverler ise “Çorluspor 1947 – Küçükçekmece Sinopspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor.

ÇORLUSPOR 1947 – KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

TFF 3. Lig Play-Off 2. Tur rövanş karşılaşması 8 Mayıs 2026 Cuma günü oynanacak. Kritik mücadele, üst tura çıkacak takımın belirlenmesi açısından büyük önem taşıyor.

ÇORLUSPOR 1947 – KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadele saat 16.00’da başlayacak. Karşılaşmanın başlamasıyla birlikte iki ekip de 2. Lig yolunda büyük bir sınava çıkacak.

ÇORLUSPOR 1947 – KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çorluspor 1947 ile Küçükçekmece Sinopspor arasında oynanacak kritik Play-Off rövanş maçı Tivibu Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Taraftarlar mücadeleyi Tivibu platformu üzerinden canlı takip edebilecek.

İLK MAÇTA EŞİTLİK BOZULMADI

Serinin ilk karşılaşması Küçükçekmece’de oynandı ve mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi. Her iki takımın da kontrollü bir oyun sergilediği karşılaşmada taraflar avantaj sağlayamadı.

TFF alt lig play-off sisteminde deplasman golü kuralı uygulanmadığı için rövanş maçında galip gelen takım doğrudan bir üst tura yükselecek.

90 dakikanın beraberlikle sona ermesi halinde;

Önce uzatma dakikalarına gidilecek,

Eşitlik bozulmazsa penaltı atışları oynanacak,

Kazanan takım adını üst tura yazdıracak.

2. LİG YOLUNDA KRİTİK RÖVANŞ

Çorluspor 1947, taraftarı önünde sahaya çıkmanın avantajını kullanmak isterken, Küçükçekmece Sinopspor ise deplasmanda sürpriz bir galibiyetle tur atlamayı hedefliyor.

Karşılaşmanın yüksek tempolu ve mücadele gücü yüksek geçmesi beklenirken, iki takımın da kontrollü fakat kazanma odaklı bir futbol anlayışıyla sahada olması öngörülüyor.

ÇORLUSPOR 1947 – KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR MAÇ BİLGİLERİ

Maç Çorluspor 1947 – Küçükçekmece Sinopspor Tarih 8 Mayıs 2026 Cuma Saat 16.00 Yayın Kanalı Tivibu Spor Organizasyon TFF 3. Lig Play-Off 2. Tur İlk Maç Sonucu 1-1

MAÇ NASIL İZLENİR? TİVİBU SPOR ŞİFRESİZ Mİ?

Kritik karşılaşma Tivibu Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçı takip etmek isteyen futbolseverler, Tivibu platformu üzerinden veya uydu alıcılarındaki ilgili kanal ve frekans ayarlarıyla mücadeleyi canlı izleyebilecek.

Karşılaşmanın yayın bilgileri ve platform detayları maç saatine yakın dönemde futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılmaya devam ediyor.

ÇORLUSPOR 1947 İÇ SAHADA AVANTAJ ARIYOR

Rövanş mücadelesinin Çorlu’da oynanacak olması, Çorluspor 1947 adına önemli bir avantaj olarak görülüyor. Taraftar desteğini arkasına alacak olan ev sahibi ekip, erken gol bularak oyunun kontrolünü eline geçirmek istiyor.

Özellikle orta saha mücadelesinin belirleyici olması beklenen karşılaşmada savunma güvenliği de büyük önem taşıyacak.

KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR DEPLASMANDA TUR PEŞİNDE

İlk maçta avantajı kaçıran Küçükçekmece Sinopspor, deplasmanda kazanarak üst tura çıkmanın hesaplarını yapıyor. Takımın kontrollü bir oyun planıyla sahaya çıkması ve kontra ataklarla etkili olmaya çalışması bekleniyor.

