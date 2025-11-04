Corning Kablo kapandı, 141 çalışan işsiz kaldı

Emek Servisi

1999'dan bu yana Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Tembelova'da faaliyet gösteren Corning Kablo kapandı, 141 işçi işsiz kaldı. Evrensel'in haberine göre ABD’li Corning Kablo 31 Ekim itibarıyla 141 işçinin işine son verdi.

Fabrikanın nisan ayına kadar ülkeden tamamen çekilmesi bekleniyor. Corning Kablo'da DİSK'e bağlı Lastik-İş örgütlüydü. 2023 yılında greve giden işçiler o dönem hakları için 156 gün mücadele etmişti. Grevin ardından patron küçülme gerekçesiyle 78 işçiyi işten atmıştı. Fabrika artık tamamen kapandı.

Corning Kablo Baştemsilcisi Balkan Gökçe, kapanma kararının aniden alındığını vurguladı: “Bize yazın üç ay boyunca fazla mesai yaptırdılar. ‘İşlerimiz açıldı’ deyip, deli gibi çalıştırdılar. O zaman anlamalıydık bir şeyler olduğunu. Ne zaman işleri bitirdik, bu sefer ‘İşler bitti, fabrikayı kapatıyoruz’ dediler. Bunu birden söylediler. İnsanları mağdur ettiler. Burada 141 işçi çalışıyor. Kredisi olan, çocuğunun sağlık sigortasını ödeyen, aldığı maaşa göre planını yapan var. Kapatmasınlar diyemeyiz ama bunu bir plan çerçevesinde yapmaları gerekiyordu. Bize altı ay sonra kapatıyoruz deseler, biz de ona göre kendimizi ayarlardık. Kış günlerinin geldiği şu dönemde herkesi perişan ettiler. Fabrikalar işçileri patır patır işten atarken ne yapacak bu işçiler, nasıl hemen iş bulacak? Kıdeme göre ikramiye vereceklerini söylediler sadece. Fabrika müdürü bir toplantıda ‘Ben de işsiz kalıyorum’ dedi. Ona kolay, 300 bin lira maaş alıyor. Bizim ikramiyeleri de kendi maaşı üzerinden versinler, biz de işsiz kalmayı kabul edelim.”