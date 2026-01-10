Çorum Belediye Başkanı kim, kaç yaşında ve nereli? Çorum hangi partide? (2026 Güncel)
Çorum belediye başkanının kim olduğu ve Çorum'un hangi partide olduğu merak ediliyor. 31 Mart 2024 Çorum yerel seçim sonuçları, Çorum ilçelerinin belediye başkanları ve partileri ve Çorum eski belediye başkanları listesi haberimizde.
31 Mart yerel seçimlerinde kıyasıya bir rekabete sahip olan Çorum'da beledie başkanı kim? Çorum'da 31 Mart 2024 seçimleri ve adayların aldığı oy oranları yüzde kaç? Çorum ilçeleri hangi partide? Tüm detaylar şöyle:
ÇORUM BELEDİYE BAŞKANI KİM? KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Çorum Belediye Başkanı kimdir? Kaç yaşında ve nereli? sorularına yanıt arayanlar için Halil İbrahim Aşgın öne çıkıyor. 1973 yılında Çorum’da doğan Halil İbrahim Aşgın, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi mezunudur. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi’nde yerel yönetimler alanında, doktorasını ise Hitit Üniversitesi’nde din sosyolojisi alanında tamamlamıştır. 2019 yerel seçimlerinde Çorum Belediye Başkanı seçilen Aşgın, 2024 seçimlerinde de yeniden göreve gelmiştir. Dr. Halil İbrahim Aşgın, evli ve dört çocuk babasıdır.
31 MART 2024 ÇORUM YEREL SEÇİM SONUÇLARI
31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde Çorum'da AKP'nin adayı Halil İbrahim Aşgın, oyların yüzde 40,55'ini alarak belediye başkanı seçildi. CHP'nin adayı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu yüzde 36,97 oyla ikinci, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Yaşar Anaç ise yüzde 14,46 oyla üçüncü sırada kaldı.
ÇORUM'UN İLÇELERİ HANGİ PARTİDE? BELEDİYE BAŞKANLARI VE ALDIĞI OY ORANLARI
- ALACA – MHP – Şerif Arslan – 5.479 (%51.83)
- BAYAT – AKP – Ahmet Bahadır Ünlü – 1.268 (%35.85)
- MERKEZ – AKP – Halil İbrahim Aşgın – 54.805 (%40.55)
- İSKİLİP – AKP – İsmail Çizikci – 4.354 (%41.89)
- KARGI – CHP – Hamit Dereli – 1.935 (%54.48)
- MECİTÖZÜ – CHP – Veli Aylar – 1.201 (%43.15)
- ORTAKÖY – AKP – Taner İsbir – 932 (%41.98)
- OSMANCIK – MHP – Ahmet Gelgör – 8.586 (%48.54)
- SUNGURLU – MHP – Muhsin Dere – 9.684 (%53.05)
- BOĞAZKALE – AKP – Adem Özel – 897 (%57.76)
- UĞURLUDAĞ – AKP – Remzi Torun – 1.546 (%49.16)
- DODURGA – MHP – İsmail Çetinkaya – 810 (%45.18)
- LAÇİN – AKP – Mustafa Toydemir – 527 (%50.67)
- OĞUZLAR – CHP – Mustafa Cebeci
ÇORUM ESKİ BELEDİYE BAŞKANLARI
- Zeki Gül – 05.02.2018 – 31.03.2019
- Muzaffer Külcü – 29.03.2009 – 30.01.2018
- Turan Atlamaz – 02.04.2003 – 29.03.2009
- Ömer Abuhanoğlu – 23.09.2002 – 01.04.2003
- Prof. Dr. Arif Ersoy – 27.03.1994 – 08.08.2002
- Ali Osman Alveren – 09.03.1994 – 27.03.1994
- Dr. Turhan Kılıçcıoğlu – 27.09.1989 – 07.03.1994
- Necdet Diken – 25.03.1984 – 25.03.1989
- Dr. Turhan Kılıçcıoğlu – 10.12.1973 – 27.02.1984
- Hamit Duran – 27.08.1968 – 09.12.1973
- Kemal Demirer – 27.11.1963 – 26.06.1968
- Hasan Basri Kurtoğlu – 12.06.1961 – 20.11.1963
- Celalettin Ünseli – 13.10.1960 – 07.06.1961
- Mehmet Varinli – 23.06.1960 – 27.09.1960
- Av. M. Faik Kürkçü – 25.01.1959 – 19.06.1960
- Kadir Celep – 01.04.1950 – 31.05.1950
- Baha Çorbacıoğlu – 1950 – 1958
- Baha Çorbacıoğlu – 1942 – 1950
- Nazmi Tombuş – 10.06.1941 – 30.11.1942
- Dr. Pertev Kalelioğlu – 01.11.1934 – 01.06.1941
- Baha Çorbacıoğlu – 1933 – 1934
- Veli Paşa Oğlu Şevket Eren – 20.10.1930 – 30.04.1933
- Muhsin Doğu – 02.03.1929 – 19.10.1930
- Suheyb Rumi Karafakıoğlu – 1926 – 1929
- Ölçekoğlu Hasan Ağa – 1925 – 1927
- Op. Dr. Akif Tevfik Bey – (tarih net değil)
- Benderli Oğlu Nuri Efendi – (tarih net değil)
- Şecaaddin Zade Zarif Ağa – (tarih net değil)
- Mazlum Oğlu Hacı Halil Efendi – (tarih net değil)