Çorum Belediye Başkanı kim, kaç yaşında ve nereli? Çorum hangi partide? (2026 Güncel)

31 Mart yerel seçimlerinde kıyasıya bir rekabete sahip olan Çorum'da beledie başkanı kim? Çorum'da 31 Mart 2024 seçimleri ve adayların aldığı oy oranları yüzde kaç? Çorum ilçeleri hangi partide? Tüm detaylar şöyle:

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANI KİM? KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Çorum Belediye Başkanı kimdir? Kaç yaşında ve nereli? sorularına yanıt arayanlar için Halil İbrahim Aşgın öne çıkıyor. 1973 yılında Çorum’da doğan Halil İbrahim Aşgın, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi mezunudur. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi’nde yerel yönetimler alanında, doktorasını ise Hitit Üniversitesi’nde din sosyolojisi alanında tamamlamıştır. 2019 yerel seçimlerinde Çorum Belediye Başkanı seçilen Aşgın, 2024 seçimlerinde de yeniden göreve gelmiştir. Dr. Halil İbrahim Aşgın, evli ve dört çocuk babasıdır.

31 MART 2024 ÇORUM YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde Çorum'da AKP'nin adayı Halil İbrahim Aşgın, oyların yüzde 40,55'ini alarak belediye başkanı seçildi. CHP'nin adayı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu yüzde 36,97 oyla ikinci, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Yaşar Anaç ise yüzde 14,46 oyla üçüncü sırada kaldı.

ÇORUM'UN İLÇELERİ HANGİ PARTİDE? BELEDİYE BAŞKANLARI VE ALDIĞI OY ORANLARI

ALACA – MHP – Şerif Arslan – 5.479 (%51.83)

BAYAT – AKP – Ahmet Bahadır Ünlü – 1.268 (%35.85)

MERKEZ – AKP – Halil İbrahim Aşgın – 54.805 (%40.55)

İSKİLİP – AKP – İsmail Çizikci – 4.354 (%41.89)

KARGI – CHP – Hamit Dereli – 1.935 (%54.48)

MECİTÖZÜ – CHP – Veli Aylar – 1.201 (%43.15)

ORTAKÖY – AKP – Taner İsbir – 932 (%41.98)

OSMANCIK – MHP – Ahmet Gelgör – 8.586 (%48.54)

SUNGURLU – MHP – Muhsin Dere – 9.684 (%53.05)

BOĞAZKALE – AKP – Adem Özel – 897 (%57.76)

UĞURLUDAĞ – AKP – Remzi Torun – 1.546 (%49.16)

DODURGA – MHP – İsmail Çetinkaya – 810 (%45.18)

LAÇİN – AKP – Mustafa Toydemir – 527 (%50.67)

– AKP – – 527 (%50.67) OĞUZLAR – CHP – Mustafa Cebeci

ÇORUM ESKİ BELEDİYE BAŞKANLARI