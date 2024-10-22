Çorum Belediyesi’nden su kesintisi uyarısı



Çorum Belediyesi’nden planlı su kesintisi ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, “24 Ekim Perşembe günü sabah 08.00 ile 20.00 arasında su hattında yapılacak olan çalışma nedeniyle planlı su kesintisi yapılacaktır. Bayat Gediği, İbrahim Çayırı, Osmancık Caddesi’nin bir bölümü, Bayat Köyü ve Kamışlıevler bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirleri almaları önemle rica olunur” denildi.