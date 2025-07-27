Çorum'da 1 kişinin öldüğü pazar yeri kavgasına ilişkin 2 kişi tutuklandı

Çorum’da, dün pazardaki yer anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığı silahlı kavga ile ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Bahçelievler Mahallesi’nde kurulan cumartesi pazarında iki esnaf arasında çıkan kavgada tüfekle ateş açılması sonucu Kemal Topçu'nun hayatını kaybetmesi, A.A, E.İ, R.C.T, A.İ, S.D, B.B. ve M.A.İ'nin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan D.A. ve M.A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Çorum Adliyesi’ne sevk edildi.

Cumhuriyet savcısının ifade işleminin ardından şüpheliler, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince sorgulandı. D.A. ve M.A.A'nın sorgu sonucunda tutuklanmasına karar verildi.