Çorum'un İskilip ilçesinde 16 Ağustos'ta evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Eldivas Babayiğit'in cansız bedeni, İskilip-Tosya kara yolu Tünel mevkisindeki sarp kayalıklarda bulundu.

Güncel
  • 26.08.2025 14:29
  • Giriş: 26.08.2025 14:29
  • Güncelleme: 26.08.2025 14:36
Kaynak: AA
Çorum'da 10 gündür kayıp olan kişinin cesedi bulundu
Fotoğraf: AA

Çorum'un İskilip ilçesinde 10 gün önce ailesinin kayıp ihbarı yaptığı 86 yaşındaki yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı.

Sakarya Mahallesi'ndeki evinden 16 Ağustos'ta ayrıldıktan sonra dönmediği için ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Eldivas Babayiğit'in cesedi, İskilip-Tosya kara yolu Tünel mevkisindeki sarp kayalıklarda bulundu.

Eldivas'ın cenazesi, cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi morguna kaldırılacak.

