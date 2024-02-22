Çorum'da 14 okul servis aracı trafikten men edildi

Çorum'da, okul servislerine yönelik denetimlerde şartları uygun olmadığı belirlenen 14 servis aracı trafikten men edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü kipleri, Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda servis araçlarını denetledi.

Denetimde ekipler, servis araçlarında emniyet kemeri, aydınlatma donanımı ve yangın tüpü gibi kriterleri kontrol ederken, sürücülere de güvenlik sorgusu yaptı.

Denetimde ayrıca, servis araçlarında görevlendirilen rehber personelin sertifikası ve kullanmak zorunda olduğu yeleği kullanıp kullanmadığına bakıldı.

Son 6 aydaki denetimlerde 38 okul servisinin sürücüsüne çeşitli ihlallerden toplam 41 bin 328 lira para cezası uygulandı, gerekli kriterleri taşımadığı belirlenen 14 servis aracı da trafikten men edildi.