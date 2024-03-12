Çorum'da 2 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Çorum'un Alaca ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
R.E.K. idaresindeki hafif ticari araç, Çorum-Alaca kara yolu Sanayi Kavşağı'nda F.G. idaresindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçtaki S.K. yaralandı.
Otomobilde sıkışan sürücü F.G, Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.