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Çorum'da 2 gündür kayıp olan kadın bulundu

Çorum'un İskilip ilçesinde evi yandıktan sonra ortadan kaybolan ve 2 gündür kendisinden haber alınamayan 3 çocuk annesi Tuğba Bekar, ormanda bulundu.

Ajans Haberleri
  • 26.08.2023 17:12
  • Giriş: 26.08.2023 17:12
  • Güncelleme: 26.08.2023 17:13
Kaynak: DHA
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Çorum'da 2 gündür kayıp olan kadın bulundu

İskilip ilçesine bağlı İkipınar köyünde önceki gün evinde çıkan yangının ardından Tuğba Bekar, ortadan kayboldu.

Yakınları tüm aramalara rağmen Bekar’a ulaşamayınca jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Arama çalışması başlatan jandarma ve AFAD ekipleri bugün Tuğba Bekar’ı Derekargın göleti yakınlarındaki ormanda buldu.

Sağlık sorunu bulunmayan Bekar, yapılan muayenenin ardından yakınlarına teslim edildi.

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