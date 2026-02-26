Giriş / Abone Ol
Çorum'da 2 iş yerine silahlı saldırı: 8 kişi gözaltında

Çorum'da 2 iş yerine birden fazla kez silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıların ardından ekipler tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.

  • 26.02.2026 11:24
  • Giriş: 26.02.2026 11:24
  • Güncelleme: 26.02.2026 11:32
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Çorum'da 2 iş yerine silahlı saldırı düzenlenmesiyle ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 2 iş yerine birden fazla kez silahlı saldırı düzenlenmesinin ardından çalışma başlattı.

Ekipler, saldırıları düzenleyen şüphelilerle bağlantılı olan kişilerin kimliklerini belirledi.

Teknik ve fiziki takibin ardından 8 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

