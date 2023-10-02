Çorum'da 2 kişi bıçaklı saldırıda yaralandı

Çorum'da tanımadıkları bir kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, M.A.K. (18) ve M.C.E. (22), Kale Mahallesi Aşıklar Tepesi Parkı civarında tanımadıkları kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandığı tespit edilen 2 kişi, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

​​​​​​​Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.