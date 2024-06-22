Çorum'da 2 kişinin yorgun mermiyle yaralanmasıyla ilgili 1 zanlı tutuklandı

Çorum'da düğünde havaya ateş açılması sonucu 2 kişinin yorgun merminin isabet etmesi nedeniyle yaralanmasıyla ilgili 1 kişi tutuklandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı.

Güncel 22.06.2024 09:03 Giriş: 22.06.2024 09:03

Güncelleme: 22.06.2024 09:06 Kaynak: AA

A- A A+

Fotoğraf: AA