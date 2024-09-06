Çorum'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Çorum'un Osmancık ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu yaralanan 8 kişi tedavi altına alındı.
Nejmi A. idaresindeki otomobil, D100 kara yolu Danişment köyü yakınlarda Süleyman Ç'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerden Süleyman Ç. ile araçlarda bulunan Ayşe Ç, Ensar Ç, Ammar Yasir Ç, Hatice A, Koray A, Ali A. ve Sudenaz A. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.