Çorum'da 3.6 büyüklüğünde deprem
AFAD, Çorum'un İskilip ilçesinde 3.6 büyüklüğünde depremin gerçekleştiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Çorum'un İskilip ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD, depremin saat 14.46'da gerçekleştiğini duyurdu.
Sarsıntı, 13.75 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 5, 2024
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:İskilip (Çorum)
Tarih:2024-02-05
Saat:14:46:53 TSİ
Enlem:40.68694 N
Boylam:34.39556 E
Derinlik:13.75 km
Detay:https://t.co/V5Cfjpqif0@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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