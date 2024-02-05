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Çorum'da 3.6 büyüklüğünde deprem

AFAD, Çorum'un İskilip ilçesinde 3.6 büyüklüğünde depremin gerçekleştiğini duyurdu.

Güncel
  • 05.02.2024 15:01
  • Giriş: 05.02.2024 15:01
  • Güncelleme: 05.02.2024 15:06
Kaynak: Haber Merkezi
Çorum'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Çorum'un İskilip ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD, depremin saat 14.46'da gerçekleştiğini duyurdu. 

Sarsıntı, 13.75 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi. 

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