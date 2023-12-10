Çorum'da 3 eve ateş eden 4 kişi yakalandı

Çorum'da 3 eve silahlı saldırı düzenleyen 4 kişi yakalandı.

Gülabibey Mahallesi Beytepe Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3. ve 4. katındaki 2 daire ile Yenidoğan 3. Sokak'taki bir eve silahlı saldırı düzenlendi.

İhbar üzerine adreslere polis ekipleri sevk edildi.

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen M.B. (16), K.B. (14), A.B. (13) ve H.K. (16), polis ekiplerince olaydan kısa süre sonra saldırıda kullanılan tüfekle yakalandı.

Şüpheliler ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.