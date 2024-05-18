Çorum'da 300 kişi, 60 metrelik Türk bayrağı ile ormanda "gençlik yürüyüşü" yaptı

Çorum'un İskilip ilçesinde vatandaşlar, Gençlik Haftası 60 metrelik Türk bayrağı ile ormanda 4 kilometre "gençlik yürüyüşü" yaptı.

İskilip Kültür, Turizm, Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği ile Çorum Dağcılık Birliği Spor Kulübünce, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde gençlik yürüyüşü düzenlendi.

Yalak Yaylası'nda düzenlenen etkinliğe katılan 300 kişi, 26 kilometrelik yolun 4 kilometrelik bölümünde gençlik yürüyüşü yaptı.

60 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile yürüyen vatandaşlar, bayram coşkusuna ortak oldu.

Etkinlik kapsamında yaylada ise güreş, halat çekme, futbol ve voleybol turnuvaları düzenlendi.

Etkinlikte katılımcılara ilçenin coğrafi işaret tescilli yöresel yemeklerinden İskilip dolması ikram edildi.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, AA muhabirine, İskilip'in köklü kültüre sahip önemli bir yerleşim yeri olduğunu söyledi.

İlçeyi tanıtmak için etkinlikler düzenlediklerini belirten Polat, "İskilip her yönüyle kadim bir şehir. Biz istiyoruz ki insanlarımız bu kültür hazinesinin farkına varsınlar. Doğal güzellikleri, tarihi ve turistik yerleri, gastronomisi, her anlamıyla başlı başına bir şehir olması hasebiyle İskilip’i insanların görmesini, gezmesini, tanımasını istiyoruz. İstiyoruz ki bundan sonraki süreçte bu ve benzer etkinliklerin devamı gelsin. Birlik ve beraberlik havası var. Bunu iyi yakaladığımızı düşünüyorum." dedi.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci de milli mücadelenin başladığı günün yıl dönümünde ilçede anlamlı bir etkinlik düzenlediklerini, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en iyi şekilde kutlamak için başka etkinlikler de yapacaklarını kaydetti.