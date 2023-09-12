Çorum'da 37 ton 'sahte gübre' ele geçirildi; 4 gözaltı

Çorum'da, polis ekiplerince bir depoya düzenlenen operasyonda 36 ton 800 kilogram sahte gübre ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince bir depoya baskın yapıldı. Yapılan baskında 36 ton 800 kilogram sahte gübre ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı. Konuyla ilgili Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada; "İlimiz genelinde kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda, bir depoda kaçak/sahte gübre bulunduğunun tespit edilmesi üzerine, bahse konu depoda yapılan adli aramada; 36 ton 800 kilogram kaçak/sahte gübre ele geçirilmiş olup, şüpheli 4 şahıs hakkında adli işlemlere başlanmıştır" denildi.