Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD, Çorum'un Mecitözü ilçesinde saat 00.43'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD, Çorum'un Mecitözü ilçesinde saat 00.34'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Çorum'un Mecitözü ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.34'te merkez üssü, Çorum'un Mecitözü ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının 16,81 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Çorum’un Mecitözü ilçesinde meydana gelen depremin ardından bir açıklama yapan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, merkez ve ilçelerde olumsuz bir durumun olmadığını açıkladı.

Bu gece saat 00.34 sıralarında Mecitözü-Ağcakoyun merkezli 4.2 şiddetinde deprem meydana geldiğini hatırlatan Vali Zülkif Dağlı, "Yaşanan depremle alakalı il merkezi ve ilçelerimizde an itibariyle bir olumsuzluk olmayıp, can ve mal kaybı meydana gelmemiştir. Konu ilgili kurumlarımızca takip edilmektedir"