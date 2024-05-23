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Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem

AFAD, Çorum Mecitözü'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 23.05.2024 18:20
  • Giriş: 23.05.2024 18:20
  • Güncelleme: 23.05.2024 18:23
Kaynak: Haber Merkezi
Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çorum Mecitözü'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre, deprem 13.26 kilometre derinliğinde oldu. 

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