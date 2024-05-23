Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem
AFAD, Çorum Mecitözü'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çorum Mecitözü'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Buna göre, deprem 13.26 kilometre derinliğinde oldu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 23, 2024
Büyüklük:4.4 (MW)
Yer:Mecitözü (Çorum)
Tarih:23-05-2024
Saat:17:57:39 TSI
Enlem:40.67778 N
Boylam:35.3 E
Derinlik:13.26 km
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