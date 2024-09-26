Çorum'da 5 gündür kayıp olan kişi aranıyor

Çorum'da 5 gün önce evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Samet Şeker (22), aranıyor.

Çorum'da 22 Eylül'de evden çıkan ve geri dönmeyen Samet Şeker'in ailesi polise başvurarak yardım istedi.

Kayıp gencin bulunması için Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD ve jandarma arama kurtarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Telefon sinyalinin en son alındığı nokta olan Obruk Barajı çevresinde yoğunlaşan aramalar, havadan ve karadan sürüyor.