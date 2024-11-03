Çorum'da 5 katlı binada doğal gaz patlaması: 1 ölü, 23 yaralı

Çorum'da 5 katlı binada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti. Yaralananların sayısının 23'e çıktığı öğrenildi.

Osmancık Caddesi'nde bir binada doğal gazdan kaynaklandığı değerlendirilen patlama oldu.

Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 23 kişinin yaralı olduğu belirtildi.

Patlama nedeniyle çok sayıda ev, iş yeri ve araç zarar gördü.

ÇEVRE BİNALAR TAHLİYE EDİLDİ

Çevredeki binalar tahliye edildi, cadde trafiğe kapatıldı, bölgeye güvenlik şeridi çekildi.

VALİ ÇALGAN'DAN AÇIKLAMA

Vali Ali Çalgan, "Olayda bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Çok sayıda vatandaşımız da yaralandı. Yaralılar bölgedeki sağlık kuruluşlarına nakledildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Patlama ile ilgili Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Osmancık Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı Hilal Apartmanı isimli binada meydana gelen patlamadı 1 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetmiş 16 vatandaşımız yaralanmıştır ilk belirlemelere göre doğal gaz patlaması olduğu değerlendirilmekte olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmış olup olayı tüm yönleriyle incelenmekte ,sorumluluğu olan kişi ve kişiler hakkında adli yünden gereğinin en kısa sürede yapılacağı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."