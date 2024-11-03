Çorum'da 5 katlı binada doğal gaz patlaması: 1 ölü, 33 yaralı

Çorum'da 5 katlı binada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti. Olayda 33 kişinin yaralandığı açıklandı, 11'inin tedavisi sürüyor.

Osmancık Caddesi'nde bir binada doğal gazdan kaynaklandığı değerlendirilen patlama oldu.

Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 23 kişinin yaralı olduğu belirtildi.

Patlama nedeniyle çok sayıda ev, iş yeri ve araç zarar gördü.

ÇEVRE BİNALAR TAHLİYE EDİLDİ

Çevredeki binalar tahliye edildi, cadde trafiğe kapatıldı, bölgeye güvenlik şeridi çekildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Patlama ile ilgili Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Osmancık Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı Hilal Apartmanı isimli binada meydana gelen patlamadı 1 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetmiş 16 vatandaşımız yaralanmıştır ilk belirlemelere göre doğal gaz patlaması olduğu değerlendirilmekte olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmış olup olayı tüm yönleriyle incelenmekte ,sorumluluğu olan kişi ve kişiler hakkında adli yünden gereğinin en kısa sürede yapılacağı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

VALİ ÇALGAN: 11 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Olay yerinde incelemelerde bulunan Çorum Valisi Ali Çalgan, ardından açıklama yaptı.

Çalgan; olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 33 kişinin yaralandığını, yaralılardan 11’inin tedavisinin sürdüğünü, diğerlerininse taburcu olduğunu, kimsenin hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

GÖRGÜ TANIKLARI: GAZ SESİ DUYDUK

Patlamanın yaşandığı evin üst katında yaşayan Rafet Kazak isimli yurttaş olay anını anlattı.

Patlamadan bir süre önce patlamanın yaşandığı evden gaz sesi geldiğini ve eşinin zili çalmasına rağmen kapının açanın olmadığını söyledi.

Sonrasında patlamanın yaşandığını söyleyen Kazak, patlama anında büyük korku yaşadıklarını söyledi.

Patlamanın ardından yaralıları kurtarmaya çalıştıklarını belirten Rafet Kazak, şunları söyledi:

“Oturma odasında televizyon izliyordum. Hanım geldi, ‘aşağıki kattan doğalgaz ses, geliyor’ dedi. Ben de ‘bir zilini çal, uyar’ dedim. Aşağı indi, zile basmış, açan olmuyor. Sonra doğalgaz vanasını kapatmaya çalışmış, gücü yetmemiş. Daha sonra evdeki vatandaşın kızını arıyor, ‘ses geliyor, babanız içeride’ diyor. Ama kimse gelmiyor. Sonra, 45 dakika, 1 saat aralığında bu olay oluyor. Sonra ben çocuklara koştum. Eşimin üzerine duvar yıkılmıştı, onu kurtardım. Küçük zedelenmeleri vardı. Sonra hepsini itfaiye ile balkondan aşağı indirdik. Sonra aşağı indim. Kimseyi göremedim. Birçok vatandaşı benim binamdan dışarı çıkarttık. Yaralılara şifalar diliyorum."

Öte yandan patlamanın şiddeti ile iş yerleri zarar gören esnaf ise dükkanlarına gelerek temizlik yapmaya başladı.

Yurttaşlar olay anında büyük panik yaşadıklarını ve basıncın etkisi ile bayıldıklarını söyledi.