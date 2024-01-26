Çorum'da 77 bin 100 makaron ele geçirildi

Çorum'da 77 bin 100 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede kaçak tütün ticareti yaptığı belirlenen 2 kişiyi takibe aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından zanlılara ait 2 adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramada, 17 bin 900 doldurulmuş makaron, 59 bin 200 boş makaron, 63 kilogram kaçak tütün, 92 likit sıvı ile elektronik sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.