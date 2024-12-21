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Çorum'da akaryakıt istasyonu girişine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 21.12.2024 17:45
  • Giriş: 21.12.2024 17:45
  • Güncelleme: 21.12.2024 17:45
Kaynak: AA
Çorum'da akaryakıt istasyonu girişine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobilin akaryakıt istasyonunun girişine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Selahattin N'nin kullandığı 35 HC 2504 plakalı otomobil, Sungurlu-Ankara kara yolu 5. kilometresindeki akaryakıt istasyonunun girişine çarptı.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Murat D. ve Mehmet Y. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslara alınarak Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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