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Çorum'da akaryakıt tankeriyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Ajans Haberleri
  • 06.06.2025 09:40
  • Giriş: 06.06.2025 09:40
  • Güncelleme: 06.06.2025 09:41
Kaynak: AA
Çorum'da akaryakıt tankeriyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Çorum'da akaryakıt tankeriyle çarpışan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ayfer Bezgin (74) idaresindeki otomobil, Çevreyolu Bulvarı'nda karşı şeride geçerek Ömer Y'nin (51) kullandığı yakıt tankeriyle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bezgin’in cenazesi otopsi işlemleri için morga konuldu.

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