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Çorum'da ambulans ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 15.02.2025 11:01
  • Giriş: 15.02.2025 11:01
  • Güncelleme: 15.02.2025 11:01
Kaynak: AA
Çorum'da ambulans ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ali G. idaresindeki 42 CBC 57 plakalı otomobil, Ulukavak Mahallesi Akşemseddin Caddesi'nde Serkan Z'nin kullandığı 19 ACB 406 plakalı ambulansla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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