Çorum'da anız yangını: 1 kişi yaşamını yitirdi
Çorum’un Ortaköy ilçesine bağlı Aşdağul beldesinde anız yakımı sırasında çıkan yangında 55 yaşındaki Mehmet Civan hayatını kaybetti. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın yaklaşık 200 dekar alana zarar verirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: ANKA
Çorum’un Ortaköy ilçesine bağlı Aşdağul beldesinde çıkan anız yangınında bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, tarlasında hasat sonrası kalan anızları temizlemek isteyen 55 yaşındaki Mehmet Civan, ateş yaktı.
Ancak alevler kısa sürede rüzgarın etkisiyle çevredeki arazilere yayıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, alevlerin arasında kalan Mehmet Civan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Civan’ın cenazesi Ortaköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ortaköy ve Aşdağul Belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 200 dekar alan zarar gördü.