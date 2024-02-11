Çorum'da ayağını çapa makinesine kaptıran kişi yaralandı
Kaynak: AA
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde ayağı çapa makinesine sıkışan kişi yaralandı.
Alaaddin Afşar (60), Keçili mevkisindeki ceviz bahçesinde çalıştığı sırada ayağını çapa makinesine kaptırdı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yakınları ve Oğuzlar Belediyesi itfaiye ekiplerince çapa makinesinden kurtarılarak Oğuzlar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Afşar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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