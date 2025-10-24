Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Çorum'da bariyere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Çorum'da yol kenarındaki çelik bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Motosikletin, çarpmanın ardından yaklaşık 350 metre sürüklendiği belirlendi.

Güncel
  • 24.10.2025 01:42
  • Giriş: 24.10.2025 01:42
  • Güncelleme: 24.10.2025 01:45
Kaynak: AA
Çorum'da bariyere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
FOTOĞRAF: AA

Çorum'da yol kenarındaki çelik bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Necati Şentürk (22) idaresindeki 19 AEY 976 plakalı motosiklet, Samsun-Ankara kara yolu Çevreyolu Bulvarı’nda, Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü yakınlarında yol kenarındaki çelik bariyere çarptı.

350 METRE SÜRÜKLENMİŞ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu ağır yaralanan genç, kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede, motosikletin çarpmanın ardından yaklaşık 350 metre sürüklendiği belirlendi.

BirGün'e Abone Ol