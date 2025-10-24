Çorum'da bariyere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Çorum'da yol kenarındaki çelik bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Motosikletin, çarpmanın ardından yaklaşık 350 metre sürüklendiği belirlendi.
Kaynak: AA
Necati Şentürk (22) idaresindeki 19 AEY 976 plakalı motosiklet, Samsun-Ankara kara yolu Çevreyolu Bulvarı’nda, Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü yakınlarında yol kenarındaki çelik bariyere çarptı.
350 METRE SÜRÜKLENMİŞ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza sonucu ağır yaralanan genç, kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.
Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede, motosikletin çarpmanın ardından yaklaşık 350 metre sürüklendiği belirlendi.