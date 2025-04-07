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Çorum'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Ajans Haberleri
  • 07.04.2025 20:36
  • Giriş: 07.04.2025 20:36
  • Güncelleme: 07.04.2025 20:36
Kaynak: AA
Çorum'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

M.M.A. (27) idaresindeki 19 ADR 688 plakalı motosiklet, Çorum-Mecitözü kara yolu Elvançelebi kavşağında yol kenarındaki bariyere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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