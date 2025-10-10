Çorum'da belediye araçları çarpıştı: 22 öğrenci yaralandı

Çorum’da Üçtutlar Mahallesi Fatih Caddesi’nde içerisinde öğrencilerin bulunduğu halk otobüsü ile belediye kamyonu çarpıştı. Kazada 22 öğrenci yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Fatih Caddesi’nde meydana geldi. İçerisinde Kitap Fuarı etkinliğine giden 19 Mayıs İlkokulu öğrencilerinin bulunduğu Çorum Belediyesi’ne ait otobüs ile yine Çorum Belediyesi’nin kamyonu çarpıştı. Kazada otobüste bulunan 22 öğrenci yaralandı.

Çevredeki yurttaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

ÖĞRENCİLER HAFİF YARALANDI

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, yaralanan öğrenciler ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

Öğrencilerin kimisinin ayakta tedavi gördüğü kimisinin de hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.