Çorum'da bıçaklı ve silahlı kavga: 3 yaralı
Çorum’un Çepni Mahallesi’nde motosiklet aksesuarı satılan bir iş yerinde iki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisi hastaneye kaldırılırken, bir kişi kendi imkânlarıyla tedaviye gitti. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı, diğerleri için arama çalışması sürüyor.
Alınan bilgiye göre, Çepni Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi'ndeki motosiklet aksesuarı satılan bir iş yerinde F.M, S.M, C.M, A.S. ile D.S. ve M.S. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan bıçaklı silahlı kavgada, M.S, D.S. ile C.M. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan M.S. ve D.S, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı halde olay yerinden kaçan C.M. ise kendi imkanlarıyla hastaneye başvurdu.
Olayla ilgisi olduğu belirlenen S.M. polis ekiplerince gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.