Çorum'da bir binada doğal gaz patlaması: 1 ölü, 16 yaralı

Çorum'da bir binada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, yaralıların olduğu bildirildi.

Osmancık Caddesi'nde bir binada doğal gazdan kaynaklandığı değerlendirilen patlama oldu.

Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişinin yaralı olduğu belirtildi.

Patlama nedeniyle çok sayıda ev, iş yeri ve araç zarar gördü.

ÇEVRE BİNALAR TAHLİYE EDİLDİ

Çevredeki binalar tahliye edildi, cadde trafiğe kapatıldı, bölgeye güvenlik şeridi çekildi.

Vali Ali Çalgan, "Olayda bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Çok sayıda vatandaşımız da yaralandı. Yaralılar bölgedeki sağlık kuruluşlarına nakledildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor" dedi.