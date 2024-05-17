Çorum'da bir erkek, boşanma aşamasında olduğu kadını ve baldızını öldürdü

Çorum'da Hasan Orhan isimli erkek, tartışma yaşadığı boşanma aşamasında olduğu N.O'yu ve baldızı M.K'yi tabancayla öldürdü. Hasan Orhan olayın ardından intihar etti.

Çorum'da, boşanma aşamasında olduğu kadını ve baldıznı tabancayla öldüren erkek intihar etti.

Hasan Orhan (58), ile boşanma aşamasında olduğu N.O. ve baldızı M.K. arasında, Yavruturna Mahallesi Mürsel 4. Sokak'ta tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan Orhan tabancayla ateş ederek iki kadını öldürdü.

İNTİHAR ETTİ

Hasan Orhan daha sonra aynı tabancayla başına ateş ederek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hasan Orhan sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.