Çorum'da bir erkek evinin banyosunda ölü bulundu

Çorum'da apartman dairesinde ikamet eden 61 yaşındaki Hacı Murat Kırdı isimli şahıs, eşi tarafından evinin banyosunda ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Güncel 11.05.2024 11:56 Giriş: 11.05.2024 11:56

Güncelleme: 11.05.2024 12:00 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA