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Çorum'da bir kişi kendisini 3 yerinden bıçakladı

Ajans Haberleri
  • 01.02.2024 16:58
  • Giriş: 01.02.2024 16:58
  • Güncelleme: 01.02.2024 16:58
Kaynak: AA
Çorum'da bir kişi kendisini 3 yerinden bıçakladı

Çorum'da kendisini 3 yerinden bıçaklayarak yaralayan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kale Mahallesi Zafer 1. Sokak'ta bir kişinin bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

F.T. (46) olduğu belirlenen kişi, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Vücudunda 3 bıçak darbesi olduğu tespit edilen F.T. tedavi altına alındı.

F.T'nin, Bahçelievler Mahallesi Hoyhoy Tepesi mevkisinde alkol aldıktan sonra kendisini bıçakla yaraladığını ve ardından tanımadığı kişilerce otomobille Zafer 1. Sokak'a getirildiğini söylediği öğrenildi.

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