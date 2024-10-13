Çorum'da bir kişi mantar toplarken ayı saldırısına uğradı
Çorum'da bir kişi mantar toplarken karşısına çıkan ayının saldırısına uğradı. Yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
Çorum'un Kargı ilçesinde mantar toplarken ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Pelitçik köyünde mantar toplamak için köyün üst tarafındaki ormanlık alana giden M.K, bir anda karşısına çıkan ayının saldırısına uğradı.
Saldırı sonucu M.K'nin bacağında derin yaralar oluştu.
Kargı Ahmet Hamdi Akpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.K'ye ilk müdahale burada yapıldı.
Yaralarına dikiş atılan M.K'nin genel durumunun iyi olduğu, tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.