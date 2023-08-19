Çorum'da bir kişi silahla yaralandı

Çorum'da bir kişi silahlı saldırıda yaralandı.

Alınan bilgiye göre Kale Mahallesi Mürsel 3. Sokak'ta B.B. (24), bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacaklarına isabet eden mermilerle yaralanan B.B., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kimlik tespit çalışmaları süren saldırgan aranıyor.