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Çorum'da bir kişi silahla yaralandı

Çorum’da elinde bıçakla tütüncü dükkanına giren kişi, işyeri sahibi tarafından silahla ateş edilerek yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 10.08.2024 22:02
  • Giriş: 10.08.2024 22:02
  • Güncelleme: 10.08.2024 22:02
Kaynak: AA
Çorum'da bir kişi silahla yaralandı

Kale Mahallesi Ekin Caddesi’nde uyuşturucu madde etkisinde olduğu belirtilen Emre Ö, elinde bıçakla bir tütüncü dükkanına girdi.

Burada çıkan tartışmada Emre Ö, iş yeri sahibi Necip K. tarafından tabanca ile ateş edilerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Necip K. ise gözaltına alındı.

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