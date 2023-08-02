Çorum'da çarpışan 2 otomobildeki 4 kişi yaralandı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Ayetullah S. yönetimindeki 05 AG 905 plakalı otomobil, Sungurlu-Kırıkkale kara yolu Çiftlik Kavşağı'nda Ali S. yönetimindeki 34 YH 716 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Ayetullah S. ile otomobillerdeki Osman A, Melahat S. ve Bilhan S. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.