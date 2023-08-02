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Çorum'da çarpışan 2 otomobildeki 4 kişi yaralandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 02.08.2023 16:13
  • Giriş: 02.08.2023 16:13
  • Güncelleme: 02.08.2023 16:13
Kaynak: AA
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Çorum'da çarpışan 2 otomobildeki 4 kişi yaralandı

Ayetullah S. yönetimindeki 05 AG 905 plakalı otomobil, Sungurlu-Kırıkkale kara yolu Çiftlik Kavşağı'nda Ali S. yönetimindeki 34 YH 716 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Ayetullah S. ile otomobillerdeki Osman A, Melahat S. ve Bilhan S. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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