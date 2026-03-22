  • 22.03.2026 17:13
Kaynak: AA
Çorum'da çarpışan iki otomobildeki 6 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kadir B. (36) idaresindeki 06 EMD 233 plakalı araç, Çorum-Yozgat kara yolu Zile kavşağında Mustafa A'nın (24) kullandığı 19 KY 295 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle birlikte Pınar B. (36), Ali E.H. (19), D.B. (6) ve Furkan K. (24) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

