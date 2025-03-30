Çorum'da çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı
Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi
Kaynak: AA
ÇORUM (AA) - Çorum'un Alaca ilçesinde çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı.
Muhammed F. İ. (24) idaresindeki 19 AER 413 plakalı otomobil, Zile Caddesi'nde Y.T’nin (20) kullandığı 19 NC 503 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü Y. T. Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.