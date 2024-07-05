Çorum'da devrilen ağacın altında kalan genç kaldırıldığı hastanede öldü
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Çorum'un İskilip ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalan kişi, hastanede hayatını kaybetti.
Sorkun köyünde yaşayan Burak Dalkılıç (19), babası ile odun kesmek için gittiği ormanlık alanda kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kaldı.
Ağır yaralanan Dalkılıç, babası tarafından araçla İskilip Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Buradaki müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Dalkılıç, kurtarılamadı.