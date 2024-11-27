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Çorum'da devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde devrilen kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 27.11.2024 00:17
  • Giriş: 27.11.2024 00:17
  • Güncelleme: 27.11.2024 00:18
Kaynak: AA
Çorum'da devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı

Hamza Ağlamaz (45) yönetimindeki 19 AC 983 plakalı kamyonet, Çorum-Yozgat kara yolu Elicek Deresi mevkisinde karşı şeride geçerek yol kenarına devrildi.

Seyit Hamza Can yönetimindeki 05 ABC 321 plakalı demir yüklü tır da devrilen kamyonete çarpıp yaklaşık 300 metre sonra yol kenarında durdu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, kamyonet sürücüsü ile araçta bulunan Abdüssamet Erdal (30) ve Hakan Batkin (45) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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