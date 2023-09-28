Çorum'da devrilen tankerin sürücüsü öldü

Çorum'da devrilen tankerin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Murat D. (33) idaresindeki 38 FM 016 plakalı tanker, Çorum-Samsun kara yolu Elvançelebi köprülü kavşakta yoldan çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan sürücü, yoldan geçen vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.