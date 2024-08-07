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Çorum'da domuzun saldırdığı kişi yaralandı

Çorum'da domuzun saldırdığı Çelebi Yüksel (58) yaralanıp, hastaneye kaldırıldı.

Ajans Haberleri
  • 07.08.2024 20:58
  • Giriş: 07.08.2024 20:58
  • Güncelleme: 07.08.2024 20:58
Kaynak: DHA
Çorum'da domuzun saldırdığı kişi yaralandı

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Balkaya köyünde meydana geldi. Çelebi Yüksel, Karagelin mevkisinde bulunan bahçesine yakın noktada domuz sürücü ile karşılaştı. Domuzlardan birisi Yüksel'e saldırdı. Domuz saldırısından yaralı kurtulan Yüksel, yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

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