Çorum'da duvar yıkıldı: 1'i çocuk 2 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde yıkılan duvarın altında kalan biri çocuk 2 kişi yaralandı. Duvar yıkıldığı sırada elini buğday yükleme makinesine kaptıran ve parmakları kopan yaralılardan 14 yaşındaki M.Ö, buradaki müdahalenin ardından Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

  • 14.03.2026 13:45
  • Güncelleme: 14.03.2026 13:49
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Çorum'un Alaca ilçesinde yıkılan duvarın altında kalan biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Boğaziçi köyünde C.Ö'ye ait tahıl deposunun duvarı, yükleme yapıldığı sırada yıkıldı.

Bu sırada depoda bulunan 18 yaşındaki M.Ö. ile 14 yaşındaki M.Ö. duvarın altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla duvarın altından çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Duvar yıkıldığı sırada elini buğday yükleme makinesine kaptıran ve parmakları kopan yaralılardan 14 yaşındaki M.Ö, buradaki müdahalenin ardından Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

